Milliardær Tom Steyer melder seg på i Demokratenes nominasjonskamp

Den 62 år gamle miljøaktivisten lanserte sitt kandidatur tirsdag i en video.

Steyer går dermed tilbake på beslutningen han tok i januar, da han sa han ikke ville stille som kandidat, men heller jobbe for å få stilt Donald Trump for riksrett.

Milliardæren er en av de mest synlige og rikeste Trump-motstanderne blant Demokratene.

Til tross for sin tydelige motstand mot Trump, ble ikke dette nevnt i lanseringsvideoen. Steyer sier han vil jobbe for å bekjempe klimaforandringer og for å minske store selskapers innflytelse i amerikansk politikk.

– Det er et sammenbrudd i Washington DC, og jeg mener ikke bare Donald Trump. Jeg snakker om bedriftenes penger og vårt ødelagte politiske system, skriver Steyer på Twitter.

Steyer er den 24. kandidaten som kaster seg inn i kappløpet om å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget i 2020. Blant utfordrerne finner man USAs tidligere visepresident Joe Biden og senatorene Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Kamala Harris.

