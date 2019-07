Johnson nektet å svare på spørsmål fra Hunt i TV-debatt

NTB utenriks

Tidligere utenriksminister Boris Johnson har hittil vært favoritten i kappløpet om å ta over som ny leder for det konservative partiet og dermed også Storbritannias neste statsminister.

Johnson har vært steinhard på at brexit må skje innen utmeldingsdatoen 31. oktober, uansett om det blir med eller uten en avtale med EU.

Men da Johnson og utfordreren, utenriksminister Jeremy Hunt, møttes til lederstridens eneste TV-debatt tirsdag kveld, nektet Johnson å svare på Hunts spørsmål om han tenker å gå av som statsminister dersom brexit skjer etter fristen.

– Jeg syns det er veldig, veldig viktig å ikke tenke på omstendigheter der vi skulle mislykkes med komme ut av EU innen 31. oktober, svarte Johnson.

Under debatten nektet Johnson også å kritisere USAs president Donald Trump for de siste dagenes Twitter-meldinger, der han blant annet har kalt Storbritannias ambassadør til USA, Kim Darroch, for «veldig dum» og «en pompøs tosk». Trump har også kalt statsminister Theresa Mays håndtering av brexit dum.

Hunt, som tirsdag kritiserte Trump for kommentarene, sier han vil beholde Kim Darroch som ambassadør dersom han blir statsminister.

De rundt 160.000 medlemmene i Det konservative partiet skal senere denne måneden velge ny partileder i en uravstemning. Hunt eller Johnson blir da også automatisk ny statsminister etter Theresa May. Vinneren kunngjøres 23. juli.

Ifølge meningsmålinger fra slutten av juni har Johnson langt større oppslutning enn Hunt blant partifellene.

