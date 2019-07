Corbyn krever ny folkeavstemning om brexit

NTB utenriks

I en epost til Labours partimedlemmer utfordrer han landets neste statsminister til å holde en ny folkeavstemning om saken.

Corbyn skriver i brevet til partimedlemmene at Labour vil jobbe for å forbli i EU, uansett om det andre alternativet er ingen avtale eller en avtale fremforhandlet av de konservative.

Brevet kommer etter diskusjoner om brexit innad i Labours partiledelse tirsdag morgen.

Statsminister Theresa May kunngjorde i mai at hun vil trekke seg som leder for det konservative partiet etter flere mislykkede forsøk på å få godkjent en brexitavtale i det britiske parlamentet. Jeremy Hunt og Boris Johnson kjemper nå om å bli ny partileder og statsminister.

