IAEA: Inspektører bekrefter at Iran har passert grense for anrikingsnivå for uran

Det er IAEA som har ansvar for å overvåke Irans oppfølging av den vaklende atomavtalen.

Iran kunngjorde mandag at anrikingsnivået har passert 4,5 prosent. Ifølge atomavtalen fra 2015 var den maksimale anrikingsgrensen 3,67 prosent.

Maja Kocijancic, talskvinne for EUs utenrikssjef Federica Mogherini, oppfordrer Iran på det sterkeste om å stoppe og reversere alle aktiviteter som er i strid med avtalen. Samtidig sa hun at de avventer mer informasjon fra IAEA og at en internasjonal konferanse om situasjonen er én mulighet. Det er planlagt et krisemøte i atomenergibyrået førstkommende onsdag.

Utenriksdepartementet skriver på Twitter at det er svært bekymringsfullt at IAEA bekrefter at Iran anriker en høyere grad av uran enn atomavtalen tillater og oppfordrer landet til å omgjøre beslutningene.

Iran bekreftet søndag at landet kun var timer unna å gå over det maksimale anrikingsnivået for uran. De har samtidig uttrykt en ønske om å prøve å redde avtalen, som ble inngått i 2015 mellom Iran og USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

President Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen i fjor. Tidligere i år kunngjorde Iran at landet ville trekke seg fra deler av avtalen.

