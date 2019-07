Statsminister Alexis Tsipras erkjenner nederlag i det greske valget

NTB utenriks

Han har ringt og gratulert partileder Kyriakos Mitsotakis i Nytt demokrati med valgseieren, sier en kilde fra Tsipras' kontor til AFP.

Nytt demokrati ligger an til å få 39,8 prosent av stemmene, mot 31, 6 prosent for Syriza, som nå har makten. Det viser offisielle målinger.

Det er et noe bedre resultat for Tsipras' parti Syriza enn tidligere valgdagsmålinger.

Målinger fra de største TV-kanalene i Hellas søndag kveld har vist at Nytt demokrati får om lag 40 prosent av stemmene, mot 28,5 prosent for Syriza.

Nytt demokrati får opp mot 167 av de 300 plassene i nasjonalforsamlingen dersom resultatene stemmer.

Tsipras parti vil få opp mot 82 plasser.

De endelige tallene kommer an på hvordan de mindre partiene gjør det. Det kreves minst 3 prosent av stemmene for å få plass i nasjonalforsamlingen.

Politiker-slekt

Nytt demokrati ledes av Kyriakos Mitsotakis, som tilhører en av Hellas' mest kjente politikerfamilier. Blant annet er hans far, Constantine Mitsotakis, tidligere statsminister i landet, mens søsteren Dora Bakoyannis er Atens første kvinnelige ordfører.

Den greske finansministeren Evklid Tsakalotos sier valgresultatet er en «stor seier» for den konservative opposisjonen.

– Dette er en stor seier for Nytt demokrati. Folk trodde på deres program til tross for at det var vagt, sier han.

Stjålet stemmeurne

Ifølge politiet ble en stemmeurne ble stjålet fra et valglokale i sentrum av Aten. Det skjedde kort tid etter at valglokalet stengte.

Ifølge myndighetene tok en gruppe unge mennesker urnen og forlot valglokalet, en skole i nabolaget Exarcheia. Hendelser med ulike anarkistiske grupper er vanlige i dette området i Aten.

Forventet lav valgdeltakelse

Resultatet fra valgdagsmålingen er i tråd med meningsmålinger i forkant av valget. Nytt demokrati har greid å tiltrekke seg mange unge velgere, og særlig løfter om store skatte- og avgiftskutt har falt i god jord hos velgere.

Dette er det første valget etter at Hellas la kriseprogrammet bak seg. Valglokalene stengte klokken 19. Selv om det er obligatorisk å stemme i Hellas, var det på forhånd ventet lav valgdeltakelse.

