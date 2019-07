Malta tar inn 65 migranter fra tysk redningsskip, men sender dem videre

NTB utenriks

Migrantene, som for tiden befinner seg i internasjonalt farvann på fartøyet Alan Kurdi, vil bli hentet av et maltesisk militærskip og tatt med til en maltesisk havn, kommer det fram i en uttalelse fra myndighetene.

– Alle personene som er reddet om bord vil umiddelbart bli flyttet til andre EU-land. Ingen vil forbli på Malta, heter det.

I en avtale fremforhandlet av EU-kommisjonen og den tyske regjeringen, vil EU-partnere også ta minst halvparten av de 58 migrantene som er reddet av den maltesiske marinen, står det videre.

Fartøyet Alan Kurdi driftes av den tyske organisasjonen Sea-Eye. Om bord er det 65 flyktninger og migranter som tidligere i uken ble reddet fra en gummibåt utenfor kysten av Libya.

Tre stykker kollapset som følge av varmen, opplyser Sea-Eye.

Direktør Gorden Isler i Sea-Eye sier at to av dem er mindreårige og at alle tre er i svært dårlig form.

En tjenestemann fra myndighetene på Malta bekreftet søndag at de tar imot de tre, før uttalelsen om at alle får komme i land ble klar.

Det tyske redningsskipet ble lørdag nektet å legge til kai på den italienske øya Lampedusa, og satte så kursen mot Malta.

Lørdag la et italiensk redningsskip til kai på Lampedusa med rundt 40 flyktninger og migranter, til tross for at Italias innenriksminister Matteo Salvini hadde gitt ordre om at den ikke fikk lov.

(©NTB)