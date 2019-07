Malta nekter å la redningsskip legge til kai

NTB utenriks

Fartøyet Alan Kurdi driftes av den tyske organisasjonen Sea-Eye. Om bord er det 65 flyktninger og migranter som tidligere i uken ble reddet fra en gummibåt utenfor kysten av Libya.

Søndag opplyste Maltas forsvar at båten ikke får legge til kai, og at den heller ikke får lov til å gå inn i Maltas territorielle farvann.

Lørdag ba båten om å få legge til kai på Lampedusa, men uten å få tillatelse.

I en Twitter-melding skriver Sea-Eye at fartøyet har satt kursen for Malta.

– Vi kan ikke vente til det er en nødsituasjon. Nå må det bli klart hvorvidt de europeiske regjeringene støtter Italias holdning. Menneskeliv er ikke et forhandlingskort, skriver den tyske organisasjonen.

Ifølge den maltesiske hæren har skipet ennå ikke bedt om nødproviant.

Sea-Eyes talskvinne Carlotta Weibl sier at ingen på båten har behov for akutt medisinsk hjelp, men hun beskriver menneskene om bord som fysisk svake.

– Vi er sikre på at Malta vil gi oss en trygg havn når Tyskland og andre EU-land tilbyr seg å ta imot mennesker. Vi regner med at Malta ikke blir stående alene med dette, sier Weibl.

Lørdag la et italiensk redningsskip til kai på Lampedusa med rundt 40 flyktninger og migranter til tross for at Italias innenriksminister Matteo Salvini hadde gitt ordre om at den ikke fikk lov.

