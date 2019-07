Flere land ber Iran om ikke å bryte atomavtalen

NTB utenriks

I en uttalelse fra det britiske utenriksdepartementet understrekes det at Storbritannia er fullt ut forpliktet til atomavtalen, men de ber Iran om umiddelbart å stanse sine planer om flere brudd på atomavtalen.

Også Tyskland kommer med en «kraftig anmodning» til Iran om at de stanser anrikingen av uran og «omgjør alle aktiviteter som bryter med landets forpliktelser». I uttalelsene fra både Tyskland og Storbritannia heter det at de jobber sammen med de øvrige landene i atomavtalen om situasjonen.

Også EU har reagert på Irans utspill. I en uttalelse fra talsperson Maja Kocijancic søndag kommer det fram at det kan bli aktuelt med et krisemøte.

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, og trådte i kraft i 2016. I fjor trakk president Donald Trump USA fra avtalen og gjeninnførte en rekke sanksjoner mot Iran.

Iran vil søndag bryte enda en av bestemmelsene i avtalen, knapt to uker etter at landet opplyste at det nå har mer anriket uran på lager enn hva avtalen tillater. Iranske tjenestemenn truer også med at landet innen 60 dager vil ta enda et skritt bort fra avtalen, men uten å utdype hva dette innebærer.

Iran har allerede mer anriket uran enn det avtalen tillater.

