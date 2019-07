Britisk ambassadør med hard dom over Trump-administrasjonen i lekkede dokumenter

NTB utenriks

President Donald Trump selv utstråler usikkerhet, skriver ambassadør Kim Darroch i dokumentene, som avisen Mail on Sunday har fått tak i.

Notatene har som formål å orientere regjeringen i London om situasjonen i USA og dekker perioden fra 2017 og fram til nå.

De kan bli en pinlig affære for Storbritannia, som nå forsøker å innynde seg hos den amerikanske presidenten for å sikre en bilateral handelsavtale som skal gjelde etter at landet har forlatt EU.

– Ærlige meninger

Det britiske utenriksdepartementet har ikke benektet av notatene er ekte. I en uttalelse heter det at det britiske folket bør forvente at landets ambassadører gir ministre «en ærlig og usminket vurdering» av politikken i landene de er sendt til.

– Deres meninger er ikke nødvendigvis ministrenes meninger og ganske visst ikke regjeringens. Men vi betaler dem for å være oppriktige, akkurat som den amerikanske ambassadøren vil sende tilbake sin vurdering av Westminsters politikk og personer, heter det i en uttalelse fra departementet

I et notat fra 2017 skriver Darroch:

«Sett herfra tror vi virkelig ikke at denne administrasjonen vil bli vesentlig mer normal, mindre dysfunksjonell, mindre uforutsigbar, mindre fraksjonsdrevet, mindre diplomatisk klønete og uskikket.»

– Effektivt med ros

Han råder også britiske politikere til å møte Trump med smiger.

«Til å være en mann som har kommet seg til den høyeste stillingen på jorda, utstråler Trump usikkerhet», framholder han.

Når det gjelder historiene om krangling og konflikter internt i Det hvite hus, mener ambassadøren at de er troverdige og for det meste sanne ettersom de er bekreftet av britenes egne kontakter i Det hvite hus.

Likevel mener Darroch at Trump ikke bør avskrives ettersom han ifølge ambassadøren har vært skandaleombrust mesteparten av livet og likevel kommet unna med det.

«Trump vil kunne gjenoppstå fra flammene, forslått, men intakt, som Schwarzenegger i de siste scenene i «The Terminator», skriver han.

– Kaotisk Iran-politikk

I noen av de ferskeste notatene skriver Darroch at USAs Iran-politikk er «usammenhengende og kaotisk». Han stiller seg også tvilende til Trumps påstand om at han besluttet å avbryte et rakettangrep mot Iran i forrige måned på grunn av livene det kunne ha kostet.

Darroch mener det er mer sannsynlig at presidenten aldri var helt med på angrepet og at han var bekymret for hvordan det kunne påvirke hans mulighet for å bli gjenvalgt i 2020 ettersom et angrep ville ha vært et brudd på hans egne valgløfter.

Ambassadøren tror også det er en reell mulighet for at Trump kan bli gjenvalgt, og at svært mye avhenger av hvem Demokratene velger som sin presidentkandidat.

(©NTB)