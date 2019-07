Unntakstilstand i California som følge av jordskjelv

NTB utenriks

Det har guvernør Gavin Newsom i California besluttet, som følge av «ekstrem fare for sikkerhet til personer og eiendommer», især i området San Bernardino.

Mannskaper undersøker fortsatt skadene skjelvene har medført, blant annet på vannrør og gassledninger, ifølge en talsperson for beredskapsmyndigheter i California.

Et kraftig jordskjelv målt til en styrke på 7,1 har rammet Los Angeles-området i USA fredag kveld. Siden da har det vært omtrent et etterskjelv per minutt i sørlige deler av California, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Etterskjelvene kan måle opptil 6, ifølge myndighetene. Politiet råder nå folk til å kjøpe inn forsyninger og ta ned løse gjenstander fra vegger, ifølge CNN.

Politisjef Jed McLaughlin i Ridgecrest råder folk til å være «årvåkne» de neste to ukene.

– Dette kommer ikke til å stanse med det første. Ettersjokkene har fortsatt siden 7,1-jordskjelvet. I en periode var det konstante skjelvinger, sier han.

Ridgecrest var den nærmeste byen til jordskjelvet som rammet fredag, samt det kraftige jordskjelvet torsdag. Dette skjelvet målte 6,4 og hadde sitt senter 8,7 kilometer under bakken i Mojaveørkenen sør i California.

I likhet med fredagens jordskjelv, kunne også dette merkes fra Las Vegas i Nevada og til kysten av California.

