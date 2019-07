Erdogan sparker Tyrkias sentralbanksjef

NTB utenriks

Erdogan har utstedt et særskilt dekret som innebærer at sentralbanksjef Murat Cetinkaya går av og erstattes av bankens nestleder Murat Uysal.

Nyheten ble lørdag offentliggjort i regjeringens nyhetsbrev, men det oppgis ingen begrunnelse for Erdogans beslutning.

Den siste tiden har det imidlertid blitt spekulert på om Cetinkaya kom til å få sparken på grunn av uenighet mellom ham og regjeringen om nivået på styringsrenten.

Erdogan har ønsket at sentralbanken skulle kutte renten i håp om at det vil få fart på økonomien. Han har også framholdt at høye renter er opprinnelsen til alt ondt.

Tyrkias styringsrente ligger nå på 24 prosent etter at sentralbanken i september sørget for et kraftig rentehopp på 625 basispoeng. Det skjedde etter valutakrisen i august, da verdien på den tyrkiske liraen falt som en stein.

Sentralbankens nye sjef har varslet at han vil fortsette å bruke pengepolitiske verktøy på uavhengig basis for å sikre prisstabilitet.

Inflasjonen i Tyrkia har lenge vært svært høy. I juni lå den på 15,72 prosent, en nedgang fra mai, da den lå på 18,71 prosent.

