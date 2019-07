Tysk kvinne dømt til fem års fengsel for IS-medlemskap

NTB utenriks

Kvinnen hadde konvertert til islam og reiste i slutten av 2013 til Syria for å leve i områdene der den ytterliggående gruppa hadde etablert sitt såkalte kalifat.

Hun ble værende til slutten av 2017, og i midten av 2018 ble hun pågrepet i Baden-Baden i Tyskland.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om seks års fengsel, mens forsvarerne argumenterte for tre års fengsel.

Under rettssaken har den 32 år gamle kvinnen sagt at hun har tatt avstand fra IS.

Etter å ha ankommet Syria, giftet hun seg med en IS-kriger som hun ikke kjente på forhånd. Han skal senere ha blitt drept i kamp.

Aktoratet har lagt fram bevis for at hun under oppholdet skrev blogginnlegg der hun ga et glansbilde av livet under IS. Innleggene var tilsynelatende et forsøk på å få andre kvinner til å gjøre det samme som henne.

