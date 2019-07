Tre menn i Danmark tiltalt for innkjøp av droner til IS

NTB utenriks

To av mennene er dessuten tiltalt for medvirkning til terrorhandlinger, og alle tre er tiltalt for medvirkning til forsøk på terrorisme.

Statsadvokaten i København har tatt ut tiltalen. De mener dronene og kamerautstyret skulle leveres til IS i Syria, og at utstyret skulle brukes i forbindelse med kamphandlinger her.

Ifølge tiltalen skal de tre i perioden 2013 til 2017 ha kjøpt blant annet lekefly, droner og termiske kameraer både på nettet og i butikker i Danmark.

De tre mennene er alle i 30-årene. En av dem er ikke dansk statsborger.

To av mennene er tiltalt for medvirkning til terrorhandlinger. De skal ha kjøpt inn kameraer som ble brukt til rekognosering i forbindelse med et angrep på en syrisk militærbase i 2014. Flere mennesker ble drept i angrepet.

Ytterligere to personer er tiltalt i denne saken, og disse er etterlyst internasjonalt.

Saken mot de tre tiltalte i dronesaken skal gå for Københavns Byret og starter 16. september.

