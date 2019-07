Studentaktivister i Hongkong vil ikke møte Carrie Lam

NTB utenriks

Hongkong har de siste månedene vært herjet av voldsomme demonstrasjoner som følge av et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i fastlands-Kina.

Studenter har vært toneangivende i protestene som toppet seg da en gruppe tok seg inn i den lovgivende forsamlingen mandag.

Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam har invitert studentforeninger for å drøfte hvordan myndighetene kan lytte bedre til de unge. Men fredag slo to studentforeninger fast at de ikke har noe ønske om å møte Lam

På en pressekonferanse uttalte de at de ikke ser på henne som troverdig, og at de ikke ønsker et møte bak lukkede dører. De vil ha et offentlig møte for at studentene skal representeres bredere.

18 personer er foreløpig pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene. En gatekunster fra Hongkong ble fredag den første som er siktet. Han anklages for å ha angrepet en politibetjent og for hærverk.

Det svært kontroversielle lovforslaget som danner bakteppet for demonstrasjonene, er lagt på is. Demonstrasjonene har imidlertid utviklet seg til en bredere protest mot det sittende Hongkong-styret og mot kinesiske myndigheter.

