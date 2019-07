Stesønnen til Malaysias eksstatsminister siktet for korrupsjon

NTB utenriks

Aziz var produsenten bak filmen «Wolf of Wall Street» med Leonardo DiCaprio i hovedrollen.

Han erklærte seg fredag ikke skyldig i anklagen om at han har hvitvasket 248 millioner dollar fra et statlig investeringsfond, og ble løslatt mot kausjon.

42-åringen er den tredje personen i familien som blir knyttet til korrupsjonsskandalen.

Eksstatsminister Razak står for tiden tiltalt for maktmisbruk og hvitvasking knyttet til det samme investeringsfondet.

Også hans kone og Azizs mor, Rosmah Manson, er siktet. Både hun og mannen har erklært seg ikke skyldige.

Fondet 1 MDB ble opprettet av Najib for å bidra til utvikling i Malaysia, men endte opp med milliarder i underskudd.

Amerikanske etterforskere har anslått at minst 4,5 milliarder dollar ble stjålet fra fondet.

Eksstatsministeren ble pågrepet i begynnelsen av juli i fjor etter å ha tapt valget. Han er tiltalt for sju punkter – alle korrupsjonsrelatert. I september ble han siktet for 25 nye, mer alvorlige punkter.

Anklagene går ut på at han tappet 1MDB for 4,5 milliarder dollar, nærmere 40 milliarder kroner, og at han overførte over 6 milliarder kroner av beløpet direkte til sin egen bankkonto.

Stesønnen er mistenkt for å ha mottatt 1 milliard malaysiske ringgit, rundt 2 milliarder kroner, fra fondet.

