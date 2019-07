Enighet om roterende lederskap i Sudan

NTB utenriks

Ifølge mekler Mohamed El Hacen Lebatt i Den afrikanske union går enigheten ut på at partene skal danne et nytt styringsråd.

– De er enige om et råd med roterende militært og sivilt lederskap, sier han.

Nyhetsbyrået Reuters melder at maktdelingen vil vare i overgangsperioden fram til valg kan holdes i landet. Både militærjuntaen og protestbevegelsen er ventet å holde en pressekonferanse om kort tid.

Tidligere nektet protestbevegelsen å møte militærrådet, fordi de ikke godkjente meklernes forslag til et veikart for en overgangsperiode fram til et tenkt nyvalg om tre år.

I veikartet ble det foreslått at det skal etableres et råd bestående av åtte sivile og sju militære medlemmer.

Enigheten er et sårt tiltrengt avbrekk for demonstranter i Khartoum, som de siste ukene har blitt slått hardt ned på av militære i landet. Ifølge protestbevegelsen er minst 128 personer blitt drept i sammenstøt mellom politiet og demonstranter i Sudan de siste ukene.

Sudans mangeårige president Omar al-Bashir ble avsatt av hæren 11. april i år etter omfattende protester. Siden har landet havnet i en ny krise der militærjuntaen ikke har tilrettelagt for et sivilt styre, til protestbevegelsens store fortvilelse.