Australsk student takker Sverige for Nord-Korea-løslatelse

I en uttalelse rettet Alek Sigley, som ble pågrepet i det isolerte landet i juni, en spesiell takk til Sverige.

Studenten legger til at han vil vende tilbake til et normalt liv og at han er veldig glad for å være gjenforent med sin japanske kone.

Uttalelsen kom fredag, dagen etter at han ble fløyet fra Pyongyang til Beijing og deretter videre til Tokyo for å bli gjenforent med sin japanske kone.

Som følge av at Australia ikke har diplomatisk representasjon i Pyongyang, bidro Sverige i forhandlingene om Sigleys løslatelse.

Det er foreløpig ikke gitt opplysninger om hvorfor australieren ble pågrepet i Nord-Korea, hvordan han ble behandlet der eller hvordan han ble løslatt.

Sigleys far har uttalt at sønnen ble behandlet godt i Nord-Korea.

Australias statsminister Scott Morrison kunngjorde torsdag at Sigley var blitt løslatt. Studenten er én av bare en håndfull fra Vesten som studerer i Nord-Korea.

