Trump vil ta imot Khan i Washington

USA-besøket, som blir Khans første siden han ble valgt i fjor, skjer på invitasjon fra Trump, ifølge en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

– Fokuset vil bli å fikse det bilaterale forholdet, sa han ved en ukentlig pressebrifing i Pakistans hovedstad Islamabad torsdag, uten å gå nærmere inn på rammene for møtet.

USA ønsker hjelp fra Pakistan til å finne en vei ut av nabolandet Afghanistan, hvor amerikanske soldater har vært utstasjonert siden 2001.

Det hvite hus tror at militære krefter i Pakistan i lang tid har bidratt til å støtte Taliban med penger og våpen, både av ideologiske grunner, men også for å begrense den gryende indiske innflytelsen på Afghanistan.

Pakistan benekter anklagene og sier at landet har betalt prisen for å ha samarbeidet med USA i den såkalte «krigen mot terror», der landet har mistet tusenvis av borgere. Washington har lenge trodd at et pakistansk inngrep mot militante grupper vil være vesentlig for krigens utfall.

Trump og Khan – som var kaptein for Pakistan da de vant verdensmester i cricket i 1992 – var begge kjendiser før de ble politikere, og de to har allerede kommet i klinsj. Trump kunngjorde i fjor at han hadde avblåst hundrevis av millioner dollar i bistand til Pakistan fordi Islamabad ikke gjør «noe som helst» for USA.

Khan svarte den gang på Twitter med å be Trump navngi en alliert som hadde ofret mer i kampen mot militante grupper.

