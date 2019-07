Flere titalls migranter savnet etter båtforlis utenfor Tunisia

NTB utenriks

Det bekrefter talsperson Flavio Di Giacomo for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) på Twitter.

Fire personer ble reddet etter forliset, men en av disse døde senere på sykehus. Ifølge de overlevende var det til sammen 86 personer om bord i båten.

Båten kom fra Libya, ifølge sjef Mongi Slim for tunisiske Røde Halvmåne.

Over 17.900 mennesker ble registrert døde eller savnet i Middelhavet fra 2014 til 2018, ifølge IOM. Organisasjonen mener imidlertid at dette er et lavt anslag. Det antas at 70 prosent av dem som dør og forsvinner, aldri blir registrert.

(©NTB)