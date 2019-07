To personer mistenkt for mulig terrorplanlegging i Malmö

NTB utenriks

Ved 13-tiden tirsdag skal tollvesenet på sentralstasjonen i Malmö ha fattet interesse for en mann som befant seg på et tog.

Politiet ble tilkalt, og pågrep en mann på 18 år, skriver politiet i en pressemelding. Han er mistenkt for å ha forberedt «allmennfarlig ødeleggelse» og grovt brudd på våpenloven.

18-åringen skal ha kommet på et tog fra Danmark.

Til avisa Expressen forteller personer fra tollvesenet at de mistenkte at 18-åringen hadde skytevåpen, og at de ved inspeksjon fant både det, og et annet objekt, som gjorde at de måtte tilkalle politiet.

Også et annet sted i Malmö er en 25 år gammel mann pågrepet, mistenkt for samme lovbrudd.

Expressenskriver at politiets bombegruppe ble tilkalt til stedet.

(©NTB)