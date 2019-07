Russisk avis: Brannen oppsto i atomdrevet ubåt

NTB utenriks

Brannen brøt ut mandag mens fartøyet gjorde vitenskapelige undersøkelser på havbunnen i russisk farvann, opplyser landets forsvarsdepartement.

Ubåten befinner seg nå i den arktiske havnen Severomorsk, hovedbasen til den russiske nordflåten, melder statlige medier.

14 personer døde som følge av røykforgiftning. Russiske myndigheter sier at brannen ble slukket «takket være mannskapets selvoppofring». Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og hendelsen er under etterforskning.

– Det er et stort tap for marinen, og for hele militæret, sier Russlands president Vladimir Putin i en uttalelse.

Undersøkelser

Den russiske avisen RBC siterer en kilde i politimyndighetene som sier at brannen oppsto i en atomdrevet ubåt av typen AS-12, bedre kjent som «Losharik».

Lite er kjent om ubåten. Den ble satt i tjeneste i 2010, skal være svært avansert og brukes til forskning, redningsoperasjoner og spesielle militæroperasjoner.

En anonym militærkilde sier imidlertid til AFP at han ikke tror brannen oppsto under «vitenskapelige undersøkelser», som forsvarsdepartementet hevder.

– Vanligvis er det et dekke for ulike typer jobb som utføres på havbunnen som legging av kabler, sier eksperten.

Norge følger med

Russiske forsvarsmyndigheter har ikke opplyst hvor mange som befant seg på ubåten da brannen brøt ut.

Det er heller ikke kjent nøyaktig hvor ubåten befant seg, men pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter sier både til NRK og VG at de ikke har blitt kontaktet av russiske myndigheter eller nordflåten, som står som offisiell eier av ubåten, ifølge russiske medier.

Ifølge NRK har Direktoratet for strålevern og atomtrygghet kalt inn ekstra mannskaper som følge av ubåtbrannen, men at dette er noe de alltid gjør ved slike hendelser. De har vært i kontakt med russiske myndigheter, men foreløpig ikke fått bekreftet eller avkreftet om ulykkesbåten er atomdrevet.

– Ingenting tyder på forurensing, og vi har ikke målt noe heller. Vi følger det nå som om det kan være alt mulig, og sjekker ut målestasjoner. Det er ingen ting som tyder på noe utslipp, og vi har ikke målt noe som antyder forurensing, sier avdelingsdirektør Per Strand til NRK.

Mandagens ulykke er den dødeligste i den russiske marinen siden 2008. Da mistet 20 personer livet da et brannslukkingssystem ved et uhell ble utløst i en atomubåt. De 20 døde etter å ha pustet inn freongass, som ble sluppet ut da brannslukkingssystemet ble utløst.