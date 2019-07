Minst 14 omkommet i storflom i Russland

NTB utenriks

Russiske myndigheter har erklært unntakstilstand i Irkutsk-regionen i Sibir etter at kraftig nedbør de siste ukene førte til at flere elver gikk over sine bredder med flom og oversvømmelser som resultat.

– 751 personer er skadd, og 153 er lagt inn på sykehus, sier Russlands visestatsminister Vitalij Mutko.

Det er store ødeleggelser i flere byer, ifølge myndighetene. 32.700 mennesker i 83 småbyer er rammet, minst 10.000 boliger er oversvømt, og mange tusen mennesker er evakuert.

I forrige uke døde to beboere i den lille byen Jevdokimova etter at de nektet å la seg evakuere, ifølge den lokale administrasjonen.

Russlands president Vladimir Putin ber lokale myndigheter gjenoppbygge de rammede områdene så fort som mulig.

– Her er sommeren kort, noe som gjør at vinteren kommer raskt. Det er veldig lite tid igjen, sier Putin.

