Macron ber Iran redusere uranlagre umiddelbart

I en uttalelse tirsdag skriver Macron at han med bekymring har notert seg at Iran har brutt grensen som er fastsatt i atomavtalen. Han ber også Iran avstå fra flere tiltak som er i strid med avtalen, som ble inngått med USA, Russland, Kina, Frankrike, Tyskland og Storbritannia i 2015.

Russland og Kina reagerer også på utviklingen, men tonen er mildere enn Macrons.

– Vi ber våre iranske kolleger besinne seg og ikke på noen måte gi etter for følelser samt rette seg etter viktige bestemmelser, sier utenriksminister Sergej Lavrov.

Kina understreker at det er USAs «maksimale press» som er årsaken til situasjonen. En talsmann for utenriksdepartementet i Beijing sier også at Kina fortsatt vil respektere avtalen

Iran har trappet opp produksjonen av anriket uran som svar på at USA har trukket seg fra den fire år gamle avtalen og gjeninnført harde sanksjoner mot landet. Mandag hadde Iran mer anriket uran på lager enn hva atomavtalen tillater.

Iran advarte for flere uker siden om at landet ville gå bort fra deler av avtalen hvis de gjenværende partene ikke greier å beskytte landets økonomi mot de amerikanske sanksjonene.

De andre landene er sterkt imot USAs tilbaketrekking, men de har ikke kunnet gjøre noe særlig for å beskytte Iran mot sanksjonene, som blant annet innebærer at selskaper som investerer i Iran, ikke får investere i USA.

