EU trekker enda et navn opp av hatten

NTB utenriks

Europeiske ledere var tirsdag samlet i Brussel for å gjøre enda et forsøk på å nå enighet om hvem som skal få toppjobbene i EU når dagens lederskap går av.

Stats- og regjeringssjefene hadde egentlig planlagt å avgjøre saken allerede søndag kveld, men kastet inn håndkleet mandag formiddag etter å ha forhandlet 18 timer i strekk.

– Vi vil nå ta fatt på arbeidet med ny kreativitet, sa Tysklands statsminister Angela Merkel da hun ankom til tirsdagens møte.

Men skal det nås enighet, må alle være villige til å bevege seg litt, advarte hun.

– Og da mener jeg alle.

Nye navn på ryktebørsen

Ikke lenge etter begynte ryktene å svirre i Brussel om en mulig ny kompromisskandidat: tyske Ursula von der Leyen (60).

Von der Leyen tilhører Merkels kristendemokratiske parti CDU og er i dag forsvarsminister i Tyskland.

Et annet navn som var på manges lepper, var danske Margrethe Vestager (51). Hun er i dag EUs konkurransesjef og har vært kandidat for de liberale partiene.

Men å få kabalen til å gå opp, er alt annet enn enkelt.

Da stats- og regjeringssjefene ankom tirsdag, var planen egentlig å gå rett i møte klokka 11. Men det ble ikke noe av.

I stedet diskuterte de én til én og i mindre grupper, mens selve hovedmøtet ble utsatt på nytt og på nytt.

Samlet pakke

EU-toppenes mål er å nå enighet om en samlet pakke der alle de viktigste postene avklares samtidig.

Ursula von der Leyen er ifølge diplomatkilder tiltenkt rollen som president for EU-kommisjonen. Dette regnes som den mektigste av toppjobbene.

I en slik pakke skal planen videre være å gi posten som president for Den europeiske sentralbanken (ESB) til franske Christine Lagarde (63), som i dag er sjef for Det internasjonale pengefondet (IMF). Belgias fungerende statsminister Charles Michel (43) nevnes som en mulig ny president for Det europeiske råd, mens posten som EUs utenrikssjef kan gå til slovakiske Maros Sefcovic (52) eller spanske Josep Borrell (72).

Men forhandlingene om den nøyaktige fordelingen pågikk fortsatt tirsdag ettermiddag, og en rekke ulike navn og konstellasjoner skal ha vært på bordet i diskusjonene.

(©NTB)