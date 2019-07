Demokratene går til søksmål for å få Trumps selvangivelser

NTB utenriks

Det er demokraten Richard Neal, som leder kontrollkomiteen i Representantenes hus, som står i spissen for søksmålet.

Søksmålet rettes også mot skattemyndigheten IRS, som er underlagt finansdepartementet. Mnuchin og IRS-sjef Charles Rettig listes opp som de saksøkte, skriver Washington Post.

Neal har i månedsvis kranglet med Mnuchin for å få tilgang til Trumps selvangivelser for de seks siste årene, og søksmålet kommer etter at en stevning innlevert i mai for innsyn i papirene ikke ble etterkommet.

Kontrollkomiteen sier de ikke behøver å gi noen forklaring på hva de ønsker å få ut av Trumps selvangivelse, men at de blant annet vil se etter om hvor vidt presidenten har overholdt amerikanske skatteregler.

Mnuchin hevder på sin side at kontrollkomiteen mangler et legitimt juridisk formål for å kunne kreve Trumps ligningsattestene.

Striden om utleveringen av dokumentene kan bli langvarig, og eksperter tror den til slutt kan havne i høyesterett.

Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, mistenker at de ikke får tilgang til ligningsattestene fordi Trump har noe å skjule. Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, har uttalt at presidenten ikke vil gi fra seg selvangivelsene i frykt for å måtte betale straffeskatt.

Trump har brutt med mangeårig presedens, siden presidentkandidater i USA i mange år har offentliggjort sine selvangivelser.

