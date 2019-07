NTB utenriks

Ifølge en uttalelse fra USAs sentralkommando var angrepene rettet mot personer knyttet til al-Qaida i Syria som har vært ansvarlig for planleggingen av angrep som truer amerikanske borgere.

Beskjeden kommer etter at eksil- og overvåkingsgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldte at åtte jihadister, deriblant seks kommandanter, var drept. De drepte skal ha tilhørt gruppa Hurras al-Deen.

