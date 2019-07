Seks drept og 84 såret bombeangrep i Kabul

NTB utenriks

Lastebilbomben gikk av midt i morgenrushet mens mange var på vei til jobb i den afghanske hovedstaden. Taliban har påtatt seg skylden for angrepet, melder nyhetsbyrået DPA. To av de drepte er politimenn.

Ifølge innenriksministerens talsperson, Nasrat Rahimi, har sikkerhetsstyrkene tatt livet av fem personer de mener sto bak angrepet. I en melding på Twitter oppgir Rahimi at politiet har identifisert og arrestert en Taliban-informant.

Bilder i sosiale medier viser sårede barn i skoleuniformer som fremdeles bærer skolebøkene sine i hånden, mens de ankommer et lokalt sykehus, ifølge AFP.

En talsmann for regjeringen sier at 26 av de sårede var barn, mens helsemyndighetene har oppgitt at det dreier seg om hele 50 barn.

Skyting

Den kraftige eksplosjonen, som rammet bygninger i en radius av nesten to kilometer, ble etterfulgt av at opprørere tok seg inn i en bygning og åpnet ild. Der oppsto det skuddveksling mellom opprørerne og afghanske sikkerhetsstyrker.

Bygningen hvor det hele skjedde, er nabobygget til forsvarsdepartementet, ifølge lokale kilder. En lokal TV-kanal meldte om to eksplosjoner, hvorav én av dem gikk av like ved forsvarsdepartementet.

Også den amerikanske ambassaden, flere andre regjeringskontorer og kontoret til Afghanistans fotballforbund ligger i området.

– Væpnede menn har gått inn i en bygning, og de kjemper mot afghanske styrker etter en kraftig eksplosjon, uttalte en talsmann for innenriksdepartementet, til Reuters.

Mandagens angrep skjedde samtidig som de pågående fredssamtalene mellom Taliban-representanter og USA i Qatar.

Dekket av støv og røyk

Ifølge et øyenvitne skjedde eksplosjonen like ved Gulbahar Tower, som består av både et kjøpesenter og flere boliger.

– Da jeg åpnet øynene, var kontoret fylt av røyk og støv, og alt var knust. Mine kolleger skrek, sier Zaher Usman, en ansatt i kulturdepartementet, til AFP.

Bygningen han jobber i, ligger 150 meter fra stedet der bomben gikk av.

– Vindu falt ned

En talsmann for fotballforbundet i Afghanistan sa at den første eksplosjonen skjedde rett utenfor inngangen til forbundets bygning. Han opplyste videre at noen av hans kolleger ble såret, men kunne ikke oppgi noe nøyaktig antall.

– Vinduet falt ned på skulderen min. Jeg trodde det var den siste dagen i livet mitt, det var en veldig kraftig eksplosjon, sa en departementsansatt som ønsket å være anonym.

Flere enn 50 mennesker er blitt drept og 352 andre er blitt såret i mer enn ti angrep i Kabul så langt i år.

