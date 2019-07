Iran vedgår at de har overgått atomavtalens grense for lagring av uran

NTB utenriks

Atomavtalen, som Iran inngikk med seks stormakter, innebærer at Iran ikke kan lagre mer enn 300 kilo uran med en anrikningsgrad på 3,67 prosent.

På spørsmål fra det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA om landet har brutt grensen svarer utenriksminister Mohammad Javad Zarif bare bekreftende.

Nyhetsbyrået Fars har meldt at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har bekreftet at grensen er brutt, men IAEA har ikke selv bekreftet dette.

President Donald Trump har trukket USA fra avtalen og gjeninnført harde sanksjoner mot Iran. De andre landene, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, har ønsket å opprettholde avtalen, men har ikke kunnet hindre at Irans økonomi er blitt hardt rammet av sanksjonene.

Iranske myndigheter varslet allerede for flere uker siden at de ikke kom til å overholde avtalen, om ikke de andre landene gjorde mer for at Iran skulle kunne fortsette å eksportere olje og ha et fungerende bankvesen.

