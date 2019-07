Demonstranter sperrer veier i Hongkong

NTB utenriks

Opprørspoliti med hjelmer og skjold svarte med å angripe demonstrantene med pepperspray og køller for å hindre sperringene, som blant annet besto av søppelkonteinere.

Hongkong har i tre uker vært rystet av store demonstrasjoner og protester mot et lovforslag som åpnet for at fanger, inkludert politiske fanger, kunne sendes til Kina. Lovforslaget ble til slutt lagt på is.

Demonstrasjonene utviklet seg etter hvert til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot Kina.

Hongkongs leder Carrie Lam og representanter for fastlands-Kina deltok i flaggheisingsseremonien som markerer at det er 22 år siden den britiske kronkolonien ble overført til Kina. Men på grunn av "dårlig vær" overvar de seremonien innendørs

Motstandene av Hongkong-styret har senere søndag utlyst en protestmarsj, den tredje på tre uker. Marsjen søndag ventes å bli mye større enn de tidligere demonstrasjonene, da arrangørene selv mener at en million mennesker deltok.

Tidligere søndag møtte titusener av mennesker, mange av dem med kinesiske flagg fram til en markering til støtte for politiet i en park ved den folkevalgte forsamlingen.

(©NTB)