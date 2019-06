USA: Houthiene sto ikke bak droneangrep mot oljeledning

NTB utenriks

Etterretningskilder opplyser til Wall Street Journal at dronene kom fra det sørlige Irak, ikke fra Jemen der Houthi-opprørerne holder til.

Angrepet var rettet mot to pumpestasjoner knyttet til den 1.200 kilometer lange East West-rørledningen. Den transporterer daglig 5 millioner fat olje fra den østlige delen av Saudi-Arabia til en terminal ved Rødehavet, men måtte stenge etter angrepet.

Houthi-opprørerne i Jemen påtok seg ansvaret for droneangrepet og hevdet at det var et svar på Saudi-Arabias krigføring mot dem i Jemen. Amerikansk etterretning trekker en annen konklusjon.

Dronene kom fra det sørlige Irak, og avsenderen var trolig en iranskstøttet militsgruppe der, mener de.

Iraks statsminister Abdel Abdul-Mahdi avviser dette og har bedt USA om å legge bevisene på bordet.

– Etterretningstjenestene våre og flyvåpenet vårt avviser disse rapportene og sier at de har kontroll på luftrommet. Så vidt vi vet er det ikke framlagt noen beviser for dette, sa han.

