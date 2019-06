Trump møtte Kim på grensa mellom Sør- og Nord-Korea

NTB utenriks

Trump tok først noen steg over grenselinjen, før Kim fulgte ham tilbake til sørkoreansk side av grensa.

– Enormt viktig, mente den amerikanske presidenten.

Trump møtte første gang Kim i Singapore i fjor, i et forsøk på å overtale den nordkoreanske lederen til å avvikle sitt atomvåpen- og rakettprogram.

I Februar møttes de to i Hanoi i Vietnam, men det møtet endte i fiasko. Mens Trump selv hevder at diplomatiet har resultert i «enorm framgang», mener eksperter og analytikere at det har vært resultatløst.

Nord-Korea har trappet opp sitt atomvåpenprogram og økt sitt atomarsenal med anslagsvis seks stridshoder til rundt 70 siden Singapore-møtet.

(©NTB)