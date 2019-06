Protestgruppe oppfordrer til mars mot presidentpalasset i Sudan

NTB utenriks

«Vi søker rettferdighet for martyrene og at makten overføres til sivile», heter det i en Twitter-uttalelse fra fagforeningen SPA, som har stått i spissen for protestbølgen.

Titusenvis av mennesker har demonstrert i Sudan søndag. De krever en slutt på landets militære styre, som grep makten da landets mangeårige president Omar al-Bashir ble avsatt 11. april.

Både i Bari-distriktet nord i Khartoum og i de to østlige distriktene Mamura og Arkweit oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og politiet.

Ifølge øyenvitner brukte politiet tåregass mot demonstranter både i hovedstaden Khartoum og i byen Gadaref øst i Sudan

Over 100 mennesker er drept i sammenstøt mellom politi og demonstranter i Sudan de siste ukene, ifølge landets legeforening, som står protestbevegelsen nær.

