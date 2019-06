Mann i 20-årene drept i skyteepisode i Stockholm

NTB utenriks

– Vi mottok flere meldinger om at det hadde vært skyting på Malmvägen. Ifølge den opprinnelige informasjonen er to personer skutt, opplyser pressetalsperson Ola Österling i politiet i Stockholm.

Den avdøde døde etter å ha blitt skutt i ansiktet, opplyser Expressen.

Mannen skal ha blitt skutt med automatvåpen og døde av skadene på sykehuset. Han er tidligere domfelt, skriver avisen videre.

Den andre mannen blir behandlet for livstruende skader.

Skytingen skjedde i Sollentuna rundt klokken 18.30 søndag, kun et steinkast fra der politihuset og Attunda tingsrett ligger, og den blir koblet til gjengkriminalitet.

Et vitne forteller at han hørte skuddene og at han fra balkongen så unge menn ligge på gata.

– En kvinne løp fram og forsøkte å hjelpe den som var verst skadd, men det var så mye blod, forteller han.

Rundt en time senere, klokken 19.36, ble det meldt om en ny skuddløsning. Denne gangen i Kallhäll i Järfälla kommune, også nord for den svenske hovedstaden.

En person er skutt i beinet og er alvorlig skadd, opplyser politiet, som etterforsker om det er en sammenheng mellom skyteepisodene.

