Tåregass mot demonstranter i Genève

Deler av den vanligvis så rolige sveitsiske byen lignet en krigssone lørdag. Et stort oppbud av opprørspoliti var utplassert i gatene der skyer av tåregass lå tett.

Om lag 250 demonstranter, de aller fleste fra Kamerun men bosatt i Europa, protesterte mot landets president Paul Biya, som var i Genève lørdag.

Demonstrasjonen begynte fredelig med sang og dans på plassen utenfor FN-hovedkvarteret, og stemningen var god.

Pepperspray og slag

Men det endret seg brått da demonstrantene gikk mot luksushotellet der president Biya bor. Demonstrantene ropte slagord som «Biya er en drapsmann» og «Sveits er medskyldig» mens de forsøkte å ta seg forbi politisperringene som var satt opp.

Politiet brukte pepperspray, tåregass og vannkanoner for å spre demonstrantene. En reporter fra AFP som var på stedet, sier han så politiet slå og sparke noen av demonstrantene mens de lå på bakken.

Politiet opplyser at demonstrantene hadde lov til å demonstrere på plassen utenfor FN-bygningen, men ingen andre steder. De valgte derfor å aksjonene da demonstrantene beveget seg bort fra plassen.

– Vil ha demokrati

Demonstrantene krever at president Biya, som har vært Kameruns president siden 1982, må gå av.

– Vi har kommet hit for å kreve at Kamerun blir et moderne demokrati. Biya har styrt sitt diktatur i nesten et halvt århundre, sier Robert Wanto, en av arrangørene.

– Folk i Kamerun lever på et eksistensminimum, og han (presidenten) er her og bruker tusenvis av dollar hver eneste dag. Det er uakseptabelt, sier en annen demonstrant, Axille Fofou.

– Sveits burde ikke støtte denne diktatoren. Ved å la ham være her, gjør Sveits seg medskyldig til grusomme forbrytelser, legger hun til.

