NTB utenriks

Haftars talsmann, general Ahmad al-Mesmari, beskylder Tyrkia for å støtte hans rivaler, den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli.

Han sier at Haftars flyvåpen har fått ordre om å angripe tyrkiske skip og båter i libysk farvann, og at alle tyrkiske interesser, inkludert bedrifter og prosjekter, er å anse som legitime mål for Haftars styrker.

Haftar, som har kontrollen over det østlige og mye av det sørlige Libya, innledet i april en offensiv for å ta hovedstaden Tripoli.

(©NTB)