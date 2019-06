Ingen løsning på rakettstriden mellom USA og Tyrkia

NTB utenriks

USA vil nekte NATO-allierte Tyrkia å kjøpe F-35 kampfly dersom landet ikke innen 31. juli slår en strek over avtalen om å kjøpe det russiske luftforsvarssystemet S-400.

Tyrkiske flygere som for tiden er under opplæring, vil også bli kastet ut av USA, og Trump har i tillegg truet med andre sanksjoner.

President Recep Tayyip Erdogan har blåst av truslene og sier Tyrkia er i sin fulle rett til å kjøpe de våpensystemer landet til enhver tid ønsker.

– Et problem

Lørdag møttes de to presidentene på sidelinjen av G20-toppmøtet i Osaka, uten at det kom til løsning i striden.

– Det er utvilsomt et problem. Dette er ikke bra, dette er ikke bra, sa Trump under møtet med Erdogan.

Den amerikanske presidenten understreket samtidig vennskapet mellom de to landene og lokket med økt samhandel.

– Tyrkia har vært vår venn. Vi er store handelspartnere, og vi kommer til å bli enda større handelspartnere, sa han og forsikret om at USA og Tyrkia nå «leter etter løsninger».

Står ved lag

Tyrkia mottar etter planen den første forsendelsen i S-400-avtalen alt i juli, og Erdogan forsikret under et møte med Russlands president Vladimir Putin lørdag at avtalen står ved lag.

Tyrkias valg av det russiske luftforsvarssystemet ble kjent høsten 2017, etter at NATO viste liten vilje til å etterkomme landets forespørsel om bistand langs grensa mot Syria.

Avtalen er den første store forsvarskontrakten som er inngått mellom Ankara og Moskva og har en verdi av rundt 22 milliarder kroner.

