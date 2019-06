NTB utenriks

Rekorden ble satt like etter klokka 16 fredag i småbyen Gallargues-le-Montueux sørøst i Frankrike, midt mellom byene Montpellier og Nîmes, melder det franske meteorologiske instituttet Météo-France.

En time tidligere ble det målt 45,1 grader i Villevieille, like i nærheten. Det er første gang siden man begynte med målinger at det er målt temperaturer over 45 grader i Frankrike.

En intens hetebølge har rammet det sørlige og sentrale Europa, og fredag var det varmest i det sørvestre Frankrike.