Svensk-burundiske Sabuni valgt til ny leder for Liberalerna

NTB utenriks

Svensk-burundiske Sabuni (50) overtar etter Jan Björklund. Etter å ha blitt valgt under et ekstraordinært landsmøte i Stockholm fredag, kunne hun konstatere at for første gang får et svensk parti en afro-svensk leder.

Sabuni, som av partifeller blir beskrevet som tydelig og modig, hadde ingen motkandidater.

I motsetning til Björklund har hun vært åpen for å samarbeide med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna.

Liberalerna har tilhørt den borgerlige firepartialliansen som slo sprekker under forrige valg. Både Liberalerna og Centerpartiet valgte i januar å støtte en rødgrønn mindretallsregjering ledet av Stefan Löfven.

Liberalerna fikk 5,5 prosent av stemmene i høstens valg, men har siden mistet oppslutning.

Sabuni har uttrykt ønske om å gjenopplive Alliansen, men hun har også sagt at så lenge Löfven holder det han har lovet, så opprettholdes støtten til den sittende regjeringen.

Hun har også tatt til orde for en strengere innvandringspolitikk, men har møtt motstand i eget parti.

(©NTB)