G20: Kina advarer mot proteksjonisme og bøllete oppførsel

Handelskrigen mellom USA og Kina, storpolitiske spenninger og strid om hvordan klimakrisen skal håndteres, er bakteppet for møtene i Osaka.

Xi startet oppholdet i Japan med å møte presidentene i Sør-Afrika, Egypt og Senegal.

– Alle lederne på møtet understreket at unilateralisme, proteksjonisme og bøllete oppførsel er på frammarsj, sier talsmann Dai Bing i Kinas utenriksdepartement til pressen i Osaka.

– Det utgjør alvorlige trusler mot økonomisk globalisering og den internasjonale orden, samt alvorlige utfordringer for utviklingslands ytre miljø, tilføyer han.

Optimisme fra Trump

Ordvalget er typisk for Kinas velbrukte kritikk av USAs president Donald Trumps regjering og tolkes som et tegn på at Xi kan innta en hard tone når han møter Trump.

Den amerikanske presidenten, som så langt har vært sjenerøs med å rose andre verdensledere i Osaka, uttrykker håp om forsoning.

– Jeg tror det kommer til å bli produktivt, sier Trump om lørdagens møte med Xi.

– Det kommer til å bli en veldig spennende dag, tilføyer han.

Huawei-betingelse?

Det knyttes enorm forventning til samtalene mellom Xi og Trump. Både amerikanske og kinesiske medier har meldt at en såkalt våpenhvile i kan være i emning i handelskonflikten som har rammet verdensøkonomien.

Eksperter tror sjansene er små for at G20 vil munne ut i noen fullstendig avtale, og at det beste man kan håpe på er en midlertidig enighet som innebærer at USA ikke trapper opp konflikten med nye tollsatser.

Men ingenting er sikkert, og Wall Street Journal skrev torsdag at Beijing ikke vil inngå noen avtale med mindre Washington fjerner sanksjonene mot teknologigiganten Huawei.

