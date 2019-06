Massearrestasjoner etter kuppforsøk i Etiopia

NTB utenriks

– Bare i Addis Abeba er 56 av våre medlemmer og sympatisører arrestert og dusinvis av andre er også pågrepet i Oromia, sier en talsmann for Amharas nasjonalistbevegelse (NaMA), Christian Tadele.

– Arrestasjonene av NaMA-medlemmer og sympatisører er ikke bare rettet mot et parti, men er også et angrep basert på identitet, sier han.

En ansatt ved riksadvokatens kontor i Addis Abeba forteller at flere kollegaer er pågrepet siden mandag i forbindelse med kuppforsøket.

Journalisten og aktivisten Elias Gebru forteller at tre av hans kollegaer også er pågrepet og ble varetektsfengslet tirsdag.

Kuppleder drept

Lederen for regjeringen i den autonome Amhara-regionen, Ambachew Mekonnen, ble drept i lørdagens kuppforsøk, sammen med en av sine rådgivere. Regionens justisminister ble såret og døde mandag av skadene.

Noen timer etter kuppforsøket ble Etiopias forsvarssjef Seare Mekonnen drept av en livvakt i hjemmet sitt i Addis Abeba. En pensjonert general ble også drept.

Den antatte hjernen bak det mislykkede kuppet, brigadegeneral Asaminew Tsige, og sju andre angivelige kuppmakere ble drept av etiopiske sikkerhetsstyrker mandag.

Væpnet militser

Tsige, som var sikkerhetssjef i Amhara, ble løslatt fra fengsel i fjor etter å ha sonet nesten ti år for et kuppforsøk i 2009. Nylig oppfordret han sivilbefolkningen i Amhara til å væpne seg.

Ifølge analytikeren William Davison, som jobber for tenketanken International Crisis Group (ICG), jobbet Tsige aktivt for at Amhara skulle gjøre krav på områder i naboregionen Tigray, og han skal ha trent opp og gitt våpen til militser uten forsvarsledelsens velsignelse.

