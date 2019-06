Imamoglu tilbake som ordfører i Istanbul

NTB utenriks

Imamoglu fikk torsdag formelt mandat fra valgkommisjonen i Istanbul til å innta vervet, og senere samme dag var det en offisiell seremoni i byens rådhus. Etter seremonien ble han hyllet av titusenvis av jublende tilhengere som hadde samlet seg i sentrum av byen for å høre ham tale.

Imamoglu, som tilhører opposisjonspartiet CHP, fikk 54,21 prosent av stemmene i søndagens omvalg. Motkandidaten Binali Yildirim fra AKP, partiet til president Recep Tayyip Erdogan, fikk 44,99 prosent av stemmene.

Selv om de endelige resultatene ennå ikke er klare og partiene har enda en uke på seg til å legge fram sine protester, har Yildirim allerede erkjent valgnederlag og gratulert Imamoglu med seieren.

Istanbul er Tyrkias største og viktigste by, og det var et stort nederlag for Erdogan da AKP tapte lokalvalget i byen i slutten av mars. Imamoglu og CHP vant, men han fikk fungere som ordfører i kun 18 dager før AKP fikk annullert valgresultatet og krevd omvalg.

Men det gikk ikke slik som Erdogan håpet. Mens Imamoglu vant med en overvekt av om lag 14.000 stemmer i mars, fikk han mer enn 800.000 flere stemmer enn motkandidaten Yildirim i omvalget.

