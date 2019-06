IS hevder å stå bak selvmordsangrep i Tunis

NTB utenriks

Torsdag formiddag utløste en selvmordsbomber en sprengladning ved en politibil nær den franske ambassaden i Tunis. En politimann ble drept og fire andre personer, deriblant en politimann, ble såret.

Kort tid etter ble fire personer såret da en annen selvmordsbomber sprengte seg i luften utenfor en bygning som huser regjeringens byrå for terrorbekjempelse.

I en melding på IS' propagandanettsted Amaq sier ekstremistgruppa at den står bak begge angrepene.

Væpnede menn angrep i morgentimene torsdag også et radiotårn på en fjelltopp i Gafsa-regionen, men ble slått tilbake av soldater fra regjeringshæren som voktet anlegget. Ingen ble drept og angriperne unnslapp, melder Maghreb-utgaven av Huffington Post.

Tunisia har de siste årene opplevd en rekke terrorangrep, og den ytterliggående islamistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for de fleste av dem.

I mars 2015 ble 21 turister og en politimann drept i et angrep mot Bardo-museet i Tunis. Tre måneder senere ble 38 turister, de fleste av dem britiske, drept i et angrep mot et hotell i kystbyen Sousse.

I oktober i fjor sprengte en kvinnelig selvmordsbomber seg i sentrum av Tunis, uten at dette kostet andre menneskeliv enn hennes eget.

