Aktor ber om dødsstraff etter Marokko-drapene

NTB utenriks

Totalt er 24 personer stilt for retten i Marokko i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet.

Fire menn er tiltalt for å ha utført drapene eller medvirket til dem, en sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.

Mennene risikerer dødsstraff selv om Marokko i praksis ikke har henrettet noen siden 1993.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.

Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var på fottur i fjellet.

Rettssaken mot de 24 mennene startet i en domstol i byen Salé utenfor hovedstaden Rabat i mai, etter flere utsettelser.

En av de antatte gjerningsmennene sa i retten at han angret på det han hadde gjort, ifølge VG.

– Da jeg ble arrestert, viste politiet meg den andre siden av IS. For å være ærlig så er jeg fortsatt forvirret. Jeg vet ikke om jeg fortsatt er tilhenger av IS. Jeg pleide å elske IS, men nå vet jeg ikke. Alt jeg vet er at jeg angrer på at jeg drepte de to turistene, sa Abdesamad El Joud under rettsmøtet.