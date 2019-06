NTB utenriks

Valget i Danmark ble holdt 5. juni. Siden har det pågått regjeringsforhandlinger.

– Det er med stor glede at vi etter tre ukers forhandlinger nå har flertall for at det kan dannes en ny sosialdemokratisk regjering i Danmark, sier Mette Fredriksen sent tirsdag kveld.

