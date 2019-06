Danmarks neste statsminister møtt med jubel

NTB utenriks

Etter tre uker med regjeringsforhandlinger skal Frederiksen nå lede en sosialdemokratisk mindretallsregjering. Med sentrumspartiet Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og røde Enhedslisten i ryggen har hun et solid parlamentarisk grunnlag.

Onsdag var 41-åringen hos dronning Margrethe for å bekrefte at hun tar regjeringsoppdraget. Men først tok hun seg en tur innom Christiansborg for å dele den gode nyheten med sine egne partifeller i Folketinget.

– Det er selvfølgelig noe helt spesielt. Jeg tror det blir rørende, og det blir fylt med glede og entusiasme, sa Frederiksen til pressekorpset før hun gikk inn i grupperommet til dundrende applaus.

Først torsdag er hun ventet å presentere en ministerliste.

Blå misnøye

Danmarks borgerlige partier er imidlertid langt fra like fornøyd. De kritiserer regjeringsavtalen for å være luftig og uklar, spesielt når det gjelder hvem som skal betale regningen. Flere partier mener det vil bli dyrere å være dansk på grunn av økte skatter og avgifter.

– Det er bekymringsfullt at resultatet etter 20 dagers forhandlinger er så ufinansiert og ukonkret som dette. Jeg betrakter det som en lang ønskeliste, men det er en mangelvare at de ikke kan finne finansiering til noe av det, og at de ikke kan være konkrete, sier Britt Bager fra Venstre.

Frederiksen får også kritikk for at regjeringsavtalen ikke inneholder Socialdemokratiets valgkampløfte om at «sliterne» i arbeidslivet skal ha rett til en særskilt tidligpensjon.

Den nye regjeringen satser til gjengjeld hardt på klimatiltak og vil redusere utslippet av drivhusgasser med 70 prosent innen 2030. Den vil også stanse de årlige budsjettkuttene til utdanningsinstitusjonene, samt innføre minstekrav til antall ansatte i barnehager.

Lemper på asylpolitikken

Den blå opposisjonen mener også at Frederiksen bryter sitt løfte om å beholde en stram flyktning- og asylpolitikk, selv om hun selv insisterer på at den i bred forstand ligger fast.

Under regjeringsforhandlingene har Frederiksen gått med på de tre andre partienes krav om at Danmark igjen skal ta imot kvoteflyktninger. Hun har også sagt ja til å skrote planen om å plassere ureturnerbare, utviste utlendinger på øya Lindholm, som tidligere er blitt brukt til forskning på virussykdommer hos dyr.

I tillegg skal barnefamilier som har fått avslag på sin asylsøknad, men som ikke kan sendes hjem, bo et annet sted enn i den nedlagte militærleiren Sjælsmark.

Innstrammingene til den forrige regjeringen førte blant annet til at foreldre på Sjælsmark ikke lenger fikk lage mat til barna sine. Undersøkelser har vist massiv mistrivsel blant de yngste beboerne.

Det skal nå etableres et eget utreisesenter for barnefamiliene i tråd med anbefalinger fra Røde Kors.

I regjeringsavtalen står det også at regjeringen skal fremme integrasjonen i Danmark og at flyktninger som er i arbeid, skal få lov til å bli.

