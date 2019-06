USA: – Øredøvende taushet fra Iran

NTB utenriks

Han gjentok tirsdag at president Donald Trump er rede til nye forhandlinger med det iranske regimet.

– Alt Iran trenger å gjøre, er å gå gjennom den døra, sa Bolton under et sikkerhetspolitisk møte med representanter for Russland og Israel i Jerusalem.

Så langt har Iran avvist Trumps ønske om nye samtaler. Iranske myndigheter har blant annet vist til USAs knallharde press og økonomiske sanksjoner og sagt de ikke kan forhandle i en slik situasjon.

Ett av USAs krav til Iran er at landet ikke må utvikle atomvåpen. Irans ledere har gjentatte ganger forsikret at de ikke ønsker slike våpen – men USA stoler ikke på disse forsikringene.

– Det finnes rett og slett ikke bevis for at Iran har tatt den strategiske beslutningen om å gi avkall på kjernevåpen, sier Bolton.

Han har lenge vært kjent som en pådriver for et militært angrep på Iran for å fjerne Irans ledere fra makten. I 2015 skrev han en kronikk i New York Times med oppfordringen «bomb Iran».

USAs president Donald Trump har fortalt at han i forrige uke var nær ved å iverksette et rakettangrep mot iranske mål etter at Iran skjøt ned et ubemannet amerikansk militærfly. Angrepet ble angivelig avlyst av Trump i siste øyeblikk.

I fjor valgte Trump å trekke USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. Formålet med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet forsøker å utvikle atomvåpen.

(©NTB)