Russland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet

NTB utenriks

Med 118 stemmer for, 62 mot og ti blanke stemmer vedtok parlamentarikerforsamlingen (PACE) å gi Russland tilbake stemmeretten. Dermed er sanksjonen mot Russland etter at landet i 2014 annekterte Krim-halvøya fra Ukraina, opphevet.

Beslutningen i parlamentarikerforsamlingen er i tråd med enigheten i Europarådets ministerkomité, som 17. mai med stort flertall sa ja til å gjenopprette Russlands stemmerett i Europas viktigste menneskerettighetsorgan.

Europarådet og Europadomstolen ansvarlig for at menneskerettighetene i de 47 medlemslandene overholdes. Etter at Russland ble utestengt i 2014 sluttet de å betale kontingent.

Møtet i PACE ble ledet av avtroppende generalsekretær Thorbjørn Jagland. Han har sittet i lederstolen siden 2009, men går av 30. september. Hans etterfølger skal velges onsdag.

