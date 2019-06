Russland: Nedskutt drone var i Irans luftrom

NTB utenriks

– Jeg har informasjon fra Russlands forsvarsdepartement om at denne dronen befant seg i Irans luftrom, sier Nikolaj Patrusjev, som leder det russiske sikkerhetsrådet.

Han uttalte seg om saken tirsdag under et besøk i Jerusalem, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Russland og Iran er allierte, og Patrusjevs uttalelse betyr at Russland stiller seg bak en av de viktigste iranske påstandene i ordkrigen med USA.

Mens USA mener dronen ble skutt ned i internasjonalt luftrom, hevder Iran at den hadde fløyet inn i iransk luftrom.

USAs president Donald Trump har fortalt at han var nær ved å iverksette et militært angrep på Iran som svar på nedskytingen av det ubemannede militærflyet. At dronen angivelig ble angrepet i internasjonalt luftrom, var en viktig del av begrunnelsen for at drastiske virkemidler ble vurdert.

