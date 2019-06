Johnson overbevist om Storbritannia får på plass ny brexitavtale

NTB utenriks

I et intervju med BBC sier Johnson at han ikke et øyeblikk tror brexit-prosessen vi ende med at Storbritannia går ut av EU uten en framforhandlet avtale.

Johnson har imidlertid gjentatte ganger sagt at han støtter en slik løsning hvis det ikke er mulig å bli enig med EU om en bedre brexitavtale.

Hvis en «hard brexit» iverksettes, erkjenner han at Storbritannia vil være avhengig av samarbeid med EU for å unngå store tollbarrierer og grensekontroll mellom Nord-Irland og Irland.

– Det er ikke bare opp til oss, sier han i BBC-intervjuet.

Johnson og Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt er de siste gjenværende kandidatene til ledervervet i Det konservative partiet. Johnson er favoritt, og den som blir partileder, blir også ny statsminister.

En ny meningsmåling tyder imidlertid på at Johnsons forsprang har krympet etter at politiet før helgen måtte rykke ut til boligen hans etter meldinger om husbråk. Johnson har så langt sagt lite om hva som egentlig foregikk mellom ham og samboeren denne dagen.

(©NTB)