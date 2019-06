FN ber land hente hjem IS-krigernes kvinner og barn

NTB utenriks

Ifølge FNs barnefond (UNICEF) er det rundt 29.000 barn av IS-krigere i Syria og Irak. Rundt 20.000 av dem er irakiske, mens de øvrige er barn av fremmedkrigere fra nærmere 50 andre land, mange europeiske.

Flere land, blant dem Norge, har hentet hjem et fåtall barn, men må ta ansvaret for alle sine statsborgere, slår Michelle Bachelet fast.

Over 11.000 kvinner og barn fra de tidligere IS-kontrollere områdene holdes nå innesperret i al-Hol-leiren nord i Syria, under forhold Bachelet beskriver som umenneskelige.

Splittet regjering

En rekke land toer sine hender og vil ikke repatriere verken fremmedkrigere eller kvinnene og barna deres.

Regjeringen i Norge er dypt splittet og har foreløpig bare hente hjem fem foreldreløse barn.

Venstre mener alle norske barn av IS-foreldre bør hentes hjem, mens KrF er imot å skille barn fra mødrene og mener at også kvinnene må hentes hjem.

Frp mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.

Fryktelige overgrep

– Særlig barna har opplevd fryktelige overgrep, blant annet indoktrinering eller rekruttering til voldshandlinger for IS, sier Bachelet.

– Det viktigste av alt er at de blir rehabilitert og beskyttet, sier hun.

Bachelet advarer på det sterkeste mot å ta statsborgerskapet fra dem som har oppholdt seg i IS-kontrollerte områder, eller nekte barn som er født av fremmedkrigere foreldrenes statsborgerskap.

– Det er aldri akseptabelt å gjøre mennesker statsløse, sier Bachelet.

– Å gjøre barn som alt har lidd mye, statsløse, er uansvarlig og grusomt, legger hun til.

(©NTB)